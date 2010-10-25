Азаров: вимову мені поставив викладач української

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що вивчає українську мову при роботі з документами державною мовою і спілкуючись з колегами, які розмовляють українською.

Про це М.АЗАРОВ заявив в інтерв`ю РІА «Новости» , відповідаючи на запитання, яким чином йому вдалося поліпшити знання української.

«Уявіть собі, якщо я щодня половину робочого часу витрачаю на читання документів українською мовою. Другу половину робочого часу я слухаю українську мову на нарадах, зустрічах. Тобто я цілий день живу в цій атмосфері», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що раніше займався з викладачем, проте з часом відмовився від його послуг.

«Ну, я працював з викладачем, витрачав на це час, він мені поставив вимову тощо. Я вважаю, що при моєму рівні зайнятості час ще й на викладача витрачати буде неправильно», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він повідомив, що, зазвичай, робочий день прем`єр-міністра триває з восьмої ранку до восьми вечора, іноді трохи менше, іноді трохи більше.

М.АЗАРОВ також розповів, що займається плаванням – півтори години – годину вдень, а на сон залишається близько шести годин.