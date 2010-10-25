Тимошенко стверджує, що в «інвест-гніздо» на Кіпрі пішли $18,1 млрд

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що за вісім місяців з України виведено 18,2 млрд. доларів в офшорні зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому.

«Що дивно, що 18,1 млрд. доларів пішли на Кіпр. Що там за інвест-гніздо?», - запитала вона. За її словами, іноземних політичних аналітиків ця сума теж зацікавила, і вони її оприлюднили в іноземних засобах масової інформації.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Національний банк України «працює на одну родину». «Де-факто Національним банком України нині керує пан АРБУЗОВ. Раніше він був банкіром у родині ЯНУКОВИЧА. Фактично НБУ нині знаходиться у руках сім’ї ЯНУКОВИЧА», - сказала вона.