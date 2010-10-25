Харківська типографія «завалила» друк бюлетенів через Батьківщину?

ТОВ «Майдан», яке здійснювало друк виборчих бюлетенів на вибори депутатів Харківської обласної ради, не надрукувало необхідну кількість бюлетенів у строк, передбачений угодою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ.

Він зазначив, що останнім днем отримання обласною виборчою комісією бюлетенів для голосування, згідно із законом про місцеві вибори, визначено 21 жовтня 2010 року, і цей термін передбачено угодою, укладеною між комісією та видавництвом.

За словами О.РУСАНОВА, 22 жовтня облвиборчком, не отримавши вчасно бюлетенів, прийняв постанову №837 «Про вжиття заходів для дотримання закону щодо виготовлення, отримання та передачі бюлетенів до територіальних виборчих дільниць», згідно з якою «виконавець був попереджений про необхідність прискорення виготовлення бюлетенів та зобов’язувався надати графік передачі бюлетенів у комісію».

«Справді, 22 числа у зв’язку з тим, що не були отримані бюлетені вчасно, була скликане засідання комісії, на яке було запрошено керівника «Майдану», і де були прийняті його запевнення, що він із затримкою на один день почне видачу (бюлетенів – УНІАН) у зв’язку з технічними можливостями», - сказав О.РУСАНОВ.

Він зазначив, що видача бюлетенів почалася 23 жовтня, але в діяльність комісії втрутилися представники ВО «Батьківщина», які «зірвали» роботу членів виборчкому. Також видачу бюлетенів уповільнила прокурорська перевірка підприємства, що їх друкувало.

У свою чергу, директор ТОВ «Майдан» Олександр СТОЖУК повідомив, що станом на 21 жовтня обласній виборчій комісії було передано близько 1,8 млн. бюлетенів.

«Ми мали технічні проблеми, стислі терміни, які передбачив законодавець для виготовлення бюлетенів. 68 мажоритарних округів у Харківській області, тобто 68 видів бюлетенів з різним текстом, різного формату. Я думаю, що в такі строки така кількість бюлетенів не під силу нікому в Харкові», - пояснив він.

О.СТОЖУК повідомив, що ТОВ «Майдан» 18 жовтня почало друкувати бюлетені і закінчило учора, 24 жовтня.

Він відкинув можливість додаткового друкування бюлетенів, пояснюючи це точним розрахунком необхідної кількості паперу.

«Ми замовляли на 5, ну на 6 аркушів більше, для технічних потреб. Не може бути з 5 аркушів 10 тисяч зайвих бюлетенів», - сказав О.СТОЖУК.

Як передавав УНІАН, у суботу, 23 жовтня, народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО та Олександр ЛОГВИНЕНКО викликали слідчо-оперативну групу до харківського видавництва «Фоліо-плюс», де було виявлено друкування неврахованих бюлетенів для голосування на виборах місцевих рад у Харківській області.

Директор типографії Дмитро БАЛАН повідомив народним депутатам, що видавництво «Фоліо-плюс» уклало договір на оренду друкарського устаткування з іншим підприємством – «Майдан», яке й займається друкуванням бюлетенів до виборів. Водночас, надати документи, які б підтверджували правомочність «Майдану» і «Фоліо-плюс» друкувати документи суворої звітності до виборів, Д.БАЛАН не зміг через їх відсутність у друкарні.

Того ж дня О.РУСАНОВ заявив про намагання представників ВО «Батьківщина» зірвати засідання Харківської обласної виборчої комісії.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах видавництва було виявлено 12 тисяч 700 неврахованих бюлетенів.

У свою чергу прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» зірвати виборчий процес на Харківщині.

Прокуратура Харкова, здійснивши перевірку, не виявила підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у місцевій друкарні «Фоліо-плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.