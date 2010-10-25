27 жовтня об 11.00 тижневик «Коментарі:» проведе «круглий стіл» «Чому українці стали гірше ставитися до росіян?». Хоча в Україні вже майже рік при владі уряд, який узяв курс на зближення з Росією, ставлення українців до росіян погіршується. Це, зокрема, засвідчили результати останнього моніторингу Інституту соціології Національної академії наук України.

Пояснення цьому феномену в дискусії за круглим столом шукатимуть експерти: Микола ШУЛЬГА, заступник директора Інституту соціології НАН України

Олександр БОГОМОЛОВ, президент Центру близькосхідних досліджень

Ігор ЛОСЄВ, доцент кафедри культурології НаУКМА

Олексій ДАНИЛЬЧУК, Центр міжнародної безпеки та стратегічних студій

Володимир КОРНІЛОВ, директор української філії Інституту країн СНД,

Вадим ДЕНИСЕНКО, головний редактор тижневика «Коментарі:»