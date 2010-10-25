ХДС після виборів обіцяє показати, що таке політика

Партія «Християнсько-демократичний союз» після виборів розпочне масштабну структурну розбудову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ХДС, про це на зустрічі з активістами партії у Житомирі заявив народний депутат, член колегії ХДС Володимир МАРУЩЕНКО.

«Після виборів до місцевих рад партія «Християнсько-демократичний союз» розпочне широку розбудову своєї структури», - сказав він.

За словами В.МАРУЩЕНКА, місцеві вибори покажуть, наскільки люди підтримують ХДС. «Цей результат стане стимулом для подальшого розвитку організації», - додав він.

Також В.МАРУЩЕНКО зазначив, що на шляху реформування ХДС вже зробив перші кроки. «Ми відмовились від вождизму, на перший план поставили ідеологію та запровадили колегіальне керівництво партією. Лідери будуть змінюватися, а християнсько-демократичні цінності існуватимуть роками», - сказав він.

Народний депутат підкреслив, що мета ХДС - на базі християнських цінностей об’єднати Україну. «Ми доведемо, що політика – це не лише балачки на ток-шоу. Ми запропонуємо суспільству новий тип політичної культури, коли політики припинять сперечатися, хто кращий, і будуть працювати заради країни. Переконаний, ХДС стане тією політичною силою, яка дасть суспільству нові імпульси», - наголосив В.МАРУЩЕНКО.