ЄЦ поскаржиться послам G-8 на дії СБУ в Донецькій області

Партія “Єдиний Центр” планує офіційно поінформувати послів держав «Великої вісімки» про політичне переслідування свого кандидата у Донецькій області.

Як повідомили у УНІАН прес-службі партії, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Колегії лідерів “Єдиного Центру”.

Зокрема, лідери партії обговорили ситуацію із затриманням Управлінням Служби безпеки України у Донецькій області кандидата на посаду міського голови Донецька від “Єдиного Центру” Андрія АМБРОСЬОНКА.

На засіданні наголошувалось, що станом на 12.00 сьогоднішнього дня спецслужба не надала аргументованих пояснень, на підставі чого з ранку 22 жовтня утримується під вартою політик, який має високі шанси перемогти на місцевих виборах. Один з лідерів партії, народний депутат Кирило КУЛИКОВ зазначив, що до компетенції спецслужби не належить розслідування справ за статтею, яку зараз намагаються інкримінувати А.АМБРОСЬОНКУ.

Колегія лідерів “Єдиного Центру” розцінила затримання однопартійця виключно як політичний крок, мета якого – усунути з фінальної стадії виборчих перегонів серйозного суперника місцевої влади. Інцидент із А.АМБРОСЬОНКОМ названо прямим політичним переслідуванням, що вкотре ілюструє значний розрив між офіційними деклараціями керівництва держави про забезпечення чесних виборів і грубими порушеннями закону та свавіллям на місцях.

За підсумками обговорення прийнято рішення поінформувати про всі обставини затримання й ізоляції кандидата на посаду міського голови Донецька від “Єдиного Центру” А.АМБРОСЬОНКА акредитованих у Києві послів країн «Великої вісімки» та міжнародні організації, які займаються моніторингом ситуації в Україні і спостереженням за ходом місцевих виборів 31 жовтня. Офіційні повідомлення від імені партії доручено підготувати Ігорю ПОПОВУ.

У “Єдиному Центрі” нагадують, що сьогодні зранку в Донецьку активісти партії пікетують обласне Управління СБУ. Близько тисячі громадян висловлюють свою солідарність з А.АМБРОСЬОНКОМ і вимагають його звільнення. У мітингу беруть участь також представники інших опозиційних партій.

Як повідомляв УНІАН, співробітники УСБУ у Донецькій області вранці 22 жовтня затримали А.АМБРОСЬОНКА.

Один з лідерів партії Ігор КРІЛЬ повідомив, що А.АМБРОСЬОНОК був викликаний до УСБУ для з’ясування деталей за кримінальною справою кількарічної давнини, яку періодично закривають і поновлюють, і в якій він раніше фігурував як свідок. При цьому А.АМБРОСЬОНКА позбавили можливості запросити адвоката чи навіть скористатися телефонним зв’язком.