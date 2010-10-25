ЦВК: ТВК мають встановити результати виборів не пізніше 4 листопада

Територіальні виборчі комісії повинні встановити результати виборів у регіонах не пізніше 4 листопада, тобто не пізніше як на п’ятий день з дня виборів.

Про це йдеться у затвердженому Центральною виборчою комісією роз’ясненні щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад у багатомандатному виборчому окрузі.

Згідно із Законом "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", до складу місцевих рад увійдуть місцеві організації політичних партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців від загальної кількості громадян, які взяли участь у голосуванні у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.

У разі отримання декількома виборчими списками однакової кількості депутатських мандатів черговість внесення відомостей до протоколу визначається за черговістю місцевих організацій партій у виборчому бюлетені для голосування з виборів депутатів відповідної ради у багатомандатному виборчому окрузі.

Встановлення результатів виборів має відбуватися у режимі засідання виборчих комісій, а протокол про встановлення результатів повинні підписати голова, заступник голови, секретар комісії та інші члени комісії, присутні на засіданні, і він має бути засвідчений печаткою виборчої комісії.

Згідно з роз`ясненням ЦВК, непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

Протокол складається у двох примірниках, кожен з яких прошнуровується та скріплюється печаткою виборчої комісії.

До протоколу додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі окремі думки членів виборчої комісії, заяви і скарги на порушення порядку встановлення результатів виборів виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їхнього розгляду.

Перший примірник протоколу зберігається у виборчій комісії, другий невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні виборчої комісії.

На прохання кандидатів у депутати, включених до виборчих списків, уповноважених осіб місцевих організацій партій, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій їм видаються копії протоколу.