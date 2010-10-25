За Данилишина вступилися академіки

Члени Національної академії наук України просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сприяти об`єктивному і неупередженому ставленню правоохоронних органів України до екс-міністра економіки, академіка НАН України Богдана ДАНИЛИШИНА та не допустити можливого його переслідування за політичними мотивами.

Про це йдеться в зверненні членів НАНУ до В.ЯНУКОВИЧА, яке підписали академіки Віктор БАР’ЯХТАР, Дмитро ГРОДЗИНСЬКИЙ, Іван ДЗЮБА, Юрій КУНДІЄB, Зіновій НАЗАРЧУК, Іван СЕРГІЄНКО, Микола ЧУМАЧЕНКО та Ярослав ЯЦКІВ.

Автори звернення, копію якого передано УНІАН, звертаючись до Президента України, наголошують, що Б.ДАНИЛИШИН – «відомий і талановитий вчений-економіст, який пройшов шлях від аспіранта до академіка НАН України та зробив значний внесок у вирішення актуальних проблем дослідження розвитку національної економіки та регіонів України, визначення напрямів і шляхів регіональної економічної політики держави, включаючи її екологічну складову. Під керівництвом Б.ДАНИЛИШИНА розроблені засади формування та пріоритетні напрями ефективного розвитку аграрного і промислового секторів, підвищення ролі регіонів у структурі господарського комплексу держави, проведено дослідження економічного простору в контексті гарантування економічної та природно-техногенної безпеки країни...».

Як зазначають науковці, під керівництвом Б.ДАНИЛИШИНА розроблено Загальнодержавну програму комплексного соціально-економічного розвитку територій радіоактивного забруднення та місць компактного переселення громадян на 2003-2005 роки та на період до 2010 року, Загальнодержавну програму розвитку малих міст України, проект Стратегії регіонального розвитку України. Він брав безпосередню участь у розробці: Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року; Концепції державної регіональної політики; Генеральної схеми планування території України; Програми розвитку міста Києва, а також цілого ряду законодавчих і нормативно-правових актів з питань розвитку репонів і територіальних громад, місцевого самоврядування, регіональної екологічної політики та природно-техногенної безпеки.

Як наголошують члени НАНУ, Б.ДАНИЛИШИН - автор більш як 350 наукових праць (у тому числі 15 монографій та підручника), окремі з яких перекладені іноземними мовами та видані у 16-ти країнах світу. Під його керівництвом підготовлено 12 докторів і понад 40 кандидатів наук. Б.ДАНИЛИШИН є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня місцевого самоврядування». Указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

За словами авторів звернення, Б.ДАНИЛИШИН «є вмілим організатором, що яскраво підтверджується на прикладі очолюваної ним Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України, яка перетворилася на провідну вітчизняну наукову установу в частині дослідження проблем регіоналістики та природокористування. Він має авторитет і користується повагою серед колег та підлеглих».

На думку вчених НАН України, «під час свого перебування на посаді міністра економіки України Б.ДАНИЛИШИН був одним з тих урядовців, які не допускали остаточного розвалу економіки України і ставили прийняття рішень у цій сфері на науково обrpунтовану та правову основу. Вважаємо, що він не міг завдати шкоди державі, оскільки керувався виключно її інтересами, довіряючи і покладаючись при цьому на кваліфікацію апарату свого відомства. Сумлінний стиль роботи є закономірною рисою для Б.Данилишина, враховуючи його попередній трудовий шлях і професійне середовище, з якого він походить».

Зважаючи на викладене, автори звернення просять Президента «сприяти об`єктивному і неупередженому ставленню правоохоронних органів України до Б.ДАНИЛИШИНА та не допустити можливого переслідування нашого колеги за політичними мотивами. Впевнені, що академік НАН України Б.ДАНИЛИШИН за своїм віковим, інтелектуальним і діловим потенціалом здатний у майбутньому зробити значний внесок у розвиток вітчизняної науки та процвітання нашої держави», зазначається в зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2010 року заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ заявив, що екс-міністр економіки України, академік Б.ДАНИЛИШИН був затриманий 18 жовтня в Чехії під час звернення по допомогу до лікувальної установи. Тим часом адвокат колишнього міністра економіки України Степан УКРАЇНЕЦЬ заявив у коментарі УНІАН, що Б.ДАНИЛИШИН сам вирішив зустрітися з українськими слідчими, і добровільно прийшов на цю зустріч у Посольство України в Чехії у супроводі адвокатів. Адвокат підкреслив, що затримання Б.ДАНИЛИШИНА відбулося прямо на території Посольства.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “обвинувачується у здійсненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”.

Генеральна прокуратура України почала процедуру екстрадиції Б.ДАНИЛИШИНА.

Адвокат С.УКРАЇНЕЦЬ заявив, що Б.ДАНИЛИШИН розглядає можливість попросити політичного притулку.