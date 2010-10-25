Коломойський очолив Європейську єврейську раду

Європейську єврейську раду очолив відомий український бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Як повідомляє MIGnews.com, 25 жовтня євреї Європи зібралися у німецькій столиці на найбільший за останні 10 років з`їзд. Одним із безлічі важливих питань стало обрання делегатами нового складу Європейської ради єврейських громад.

У з`їзді єврейських керівників беруть участь представники 25 європейських країн, посли Ізраїлю в Європі, міністри ізраїльського уряду, а також керівництво Американської єврейської ради.

Рішенням з`їзду керівником Європейської єврейської ради на найближчі 5 років обрано представника українського єврейства, відомого українського бізнесмена І.КОЛОМОЙСЬКОГО.

Віце-президентом обрано Джонатана ДЖОЗЕФА (Велика Британія). Томі ОРНІ (Італія) і Вадим РАБИНОВИЧ (Україна) зберегли за собою посади віце-президентів.