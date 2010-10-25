Кваснєвський: оточенню Януковича не вигідно бути в орбіті Москви

Колишній Президент Польщі Александр КВАСНЄВСЬКИЙ позитивно оцінює політику Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яка, на його переконання, спрямована на євроінтеграцію України.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це А.КВАСНЄВСЬКИЙ написав у статті в британській газеті Financial Times.

„Коли вибори призвели до зміни влади на початку цього року, багато людей вважали, що Європа та Америка „втратили” Україну, та що багато демократичних здобутків Помаранчевої революції незабаром буде відкинуто”, - написав А.КВАСНЄВСЬКІЙ в опублікованій 24 жовтня статті.

„Але через кілька місяців стало очевидним, що старання нового українського уряду набагато прагматичніші та спрямовані на реформи, ніж більшість сподівалась”, - відзначив він.

А.КВАСНЄВСЬКИЙ вважає, що В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента не став відстоювати лише інтереси Росії.

На його переконання, політичні і бізнесові прихильники В.ЯНУКОВИЧА більше зацікавлені у європейській інтеграції, ніж у поверненні в „орбіту Москви”.

„Українська бізнеселіта, яка допомогла створити новий уряд, розуміє, що майбутнє України у тому, аби стати частиною більшого європейського ринку”, - вважає А.КВАСНЄВСЬКИЙ.

Він також відзначає ефективність нової української влади, яка змогла реалізувати ряд важливих реформ, у тому числі для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.