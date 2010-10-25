Прем'єр Канади похвалив Азарова за «відданість демократичним виборам»

Прем`єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР відзначає відданість української влади принципу проведення чесних і прозорих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Приємно відзначити відданість процесу вільних і демократичних виборів», - сказав С.ГАРПЕР.

У свою чергу М.АЗАРОВ зазначив, що українська влада зробила все можливе для забезпечення прозорості й демократичності виборчого процесу на майбутніх місцевих виборах 31 жовтня.

Він також підкреслив, що цього дня на виборчих дільницях працюватимуть понад 500 міжнародних спостерігачів. За словами М.АЗАРОВА, така кількість спостерігачів досить рідко присутня на місцевих виборах.

Прем`єр-міністр України також зазначив, що спостерігачі матимуть можливість бути безперешкодно присутніми на будь-яких виборчих дільницях.