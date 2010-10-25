У Яценюка не повірили версії міліції про «підозріле авто»

У Житомирській організації партії «Фронт Змін» вважають спланованою провокацією інцидент, що стався у неділю перед початком мітингу за участі лідера партії Арсенія ЯЦЕНЮКА та кандидата у мери міста Геннадія ЗУБКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

«Нам зрозуміло, хто і для чого готував цю провокацію. Ця свідомо підготовлена провокація мала за мету не дати провести заздалегідь запланований мітинг, але тиск із боку громади та увага засобів масової інформації зірвали ці наміри», - заявив Г.ЗУБКО.

Він подякував усім, хто, незважаючи на оголошену евакуацію, понад годину чекав на початок мітингу. «Ми добре розуміємо, що тиск буде тільки посилюватися. Ви не злякалися. Повірте, що і я не злякаюся», - наголосив Г.ЗУБКО.

У Житомирському осередку «Фронті Змін» підкреслюють, що факти, наведені в сьогоднішній заяві Управління МВС України в Житомирської області, «не відповідають дійсності». В осередку спростували твердження міліції, що мітинг розпочався вчасно, за даними партійців, він почався майже на півтори години пізніше – не о 15.30, а о 16.45.

«Незрозуміло також твердження правоохоронців про те, що повідомлення про виявлення підозрілого автомобіля надійшло до міліції о 16.30. Постає питання: що робили біля автомобіля дві з половиною години люди в міліцейській формі, які самі й ініціювали перевірку авто і евакуацію людей з площі, де мав відбутися мітинг?» - наголошують у «Фронті Змін».

У прес-службі зазначають, що «на місце пригоди майже одразу прибула вибухотехнічна бригада, і якщо повідомлення про автомобіль надійшло до МВС тільки о 16.30, то звідки вибухотехніки дізналися про інцидент о 13.45».

У повідомленні також зазначається, що люди здалеку бачили, що з машини витягли кілька пакетів і відвезли з місця пригоди на одному із міліцейських автомобілів. Водночас у заяві УМВС зазначається, що експерти-вибухотехніки «небезпечних предметів не виявили».

«І чому керівник вибухо-технічної служби Житомирської області підполковник Сергій ХРОБУСТ відмовився від офіційних коментарів журналістам і представникам «Фронту Змін»?», - запитують у партії.

У «Фронті Змін» заявляють, що сьогодні правоохоронці не змогли відповісти представникам партії «на ці та інші логічні запитання, проте поширили через ЗМІ свою версію подій, яка суттєво відрізняється від реальних».

У прес-службі «Фронту Змін» також зазначають, що за останніми опитуваннями громадської думки, кандидат на посаду міського голови від партії Г.ЗУБКО має другий рейтинг в місті після нинішнього мера Житомира Віри ШЕЛУДЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня прес-служба “Фронту Змін” заявила, що у Житомирі було зроблено спробу зірвати мітинг за участю лідера “Фронту Змін” А.ЯЦЕНЮКА та кандидата на посаду міського голови від партії Г.ЗУБКА.

У повідомленні зазначалося, що під час перевірки майданчика, де мав відбутися мітинг, було виявлено автомобіль, що, за інформацією охорони торгового комплексу, біля якого мала відбутися акція, стояв тут понад добу. Правоохоронці визнали автомобіль вибухонебезпечним, тому майданчик оточила міліція і не пускала на мітинг людей.

“Хоча про мітинг органи місцевої влади було повідомлено завчасно, всі ці заходи відбувалися безпосередньо перед початком мітингу”, - вказувала прес-служба “Фронту Змін”.

У партії розцінили ці події як “цілеспрямовану спробу житомирської влади перешкодити вільному зібранню прихильників партії”.

Сьогодні, 25 жовтня, у міліції спростували заяву “Фронту Змін” про спробу зірвати мітинг за участі лідера партії А.ЯЦЕНЮКА у Житомирі.