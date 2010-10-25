У ЄЦ скаржаться, що СБУ нікого не пустила в суд у справі їх кандидата

У донецькій обласній організації партії «Єдиний Центр» заявляють, що співробітники СБУ грубо відтіснили журналістів і не допустили нікого на засідання Ворошиловського районного суду Донецька, який розглядає кримінальну справу, в рамках розслідування якого був затриманий лідер облорганізації «Єдиного Центру», кандидат у мери Донецька Андрій АМБРОСЬОНОК.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби облгорганізації партії Оксана НАБУДОВИЧ, яка зараз знаходиться в будівлі суду.

За її словами, сьогодні на відкритому засіданні Ворошиловського районного суду Донецька суддя ОРЄХОВ мав винести ухвалу про подальший запобіжний захід для затриманого 22 жовтня співробітниками СБУ А.АМБРОСЬОНКА.

«Суд був призначений спочатку на 14.00, потім його початок перенесли на 16.00, - сказала О.НАБУДОВИЧ. - На четвертому поверсі будівлі суду в залі №2 зібралися журналісти, адвокат і однопартійці Андрія АМБРОСЬОНКА. Потім десь о 16.45 у зал під конвоєм завели затриманого і помістили за грати». Далі, за словами О.НАБУДОВИЧ, події стали розгоратися хаотично: «Раптом зайшли якісь співробітники СБУ і без пояснень почали виводити А.АМБРОСЬОНКА в інший зал засідань, на п`ятий поверх будівлі. Журналісти потяглися за правоохоронцями, але працівники СБУ в грубій формі стали їх відштовхувати, відтісняти всіх, перекривати дорогу». Крім того, вона повідомила, що відразу ж були закриті всі двері і вимкнене світло, «щоб ми не змогли вести відеозйомку».

«З нами поводилися, як з ворогами народу! Навіть дівчат-журналісток відпихували із силою, нічого при цьому не пояснюючи», - обурилася О.НАБУДОВИЧ.

За її словами, поки що невідомо, чи знаходиться адвокат у залі суду, де триває тепер закрите засідання. «У самій будівлі всі двері замкнуті, біля будівлі суду близько 50 наших прихильників не розходяться і чекають, чим це все закінчиться», - додала О.НАБУДОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-сектора Управління СБУ в Донецькій області, А.АМБРОСЬОНОК 22 жовтня був затриманий у кримінальній справі, не пов`язаній з його партійною діяльністю.

«14 липня було порушено кримінальну справу за фактами заволодіння чужим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з групою осіб, тобто, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 УК України (привласнення, розтрата майна або завоволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», - наголошується в повідомленні.

Згідно з наявними матеріалами кримінальної справи, до скоєння злочину причетний директор ТОВ «Індустріальний фонд» А.АМБРОСЬОНОК, повідомили в СБУ.

Кримінальна справа стосовно керівників політичної партії «Єдиний Центр» не порушувалася , підкреслили в СБУ.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, політична партія «Єдиний Центр» не має відношення до комерційних структур, задіяних у схемі заволодіння грошовими коштами і до фактів злочинної діяльності, за якими порушено кримінальна справа, зазначили в прес-секторі.

Лідери “Єдиного Центру” розцінили взяття під варту свого однопартійця як засіб політичного тиску за тиждень до місцевих виборів 31 жовтня.