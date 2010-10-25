Іноземним спостерігачам буде роз'яснена ситуація в Харкові

Кандидат на посаду Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ має намір оскаржити рішення прокуратури Харкова, яка відмовилася порушувати кримінальну справу у зв’язку із заявами про факт виявлення у місцевій друкарні «Фоліо-Плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облорганізації «Батьківщини».

Крім цього, А.АВАКОВ має намір 26 жовтня провести зустріч з рядом міжнародних спостерігачів на виборах у місцеві органи влади, на якій він поінформує про ситуацію у Харкові напередодні виборів. За його словами, на зустрічі будуть присутні представники ПАРЄ, а також офіційні представники іноземних посольств.

«Завтра я реагую на прохання іноземних спостерігачів, проведу з ними зустріну. Це представники ПАРЄ, представники посольств іноземних держав, зокрема, США», - сказав А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня народні депутати Володимир ФІЛЕНКО та Олексій ЛОГВІНЕНКО викликали слідчо-оперативну групу до харківської друкарні «Фоліо-Плюс», де було виявлено друкування неврахованих бюлетенів для голосування на виборах у Харківській області.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-Плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах було виявлено 12 тисяч 700 бюлетенів.

У свою чергу прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» у намірі зірвати виборчий процес на Харківщині.

Сьогодні, 25 жовтня, прокуратура Харкова заявила, що не має підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про виявлення неврахованих виборчих бюлетенів.