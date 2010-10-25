Почесні громадяни Харкова вимагають від Тимошенко не дискредитувати місто

Почесні громадяни Харкова вимагають від голови ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО припинити «цілеспрямовану дискредитацію міста перед жителями України та європейським співтовариством».

Як передає кореспондент УНІАН, відкритий лист на адресу Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні підписали почесні громадяни Харкова - ректор Харківського національного університету ім. Каразіна Віль БАКІРОВ, заступник генерального директора КП «Харківський метрополітен», мер Харкова у 1996 – 2002 роках Михайло ПИЛИПЧУК, дворазовий олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту Юрій ПОЯРКОВ, директор харківського спеціалізованого медико-діагностичного центру, директор Українського НДІ клінічної генетики Олена ГРЕЧАНИНА, голова наглядової ради АТ «Жилстрой-2», заслужений будівельник України Юрій КРОЛЕНКО.

«Територіальна громада півторамільйонного Харкова звертається до Вас із вимогою припинити ведення цілеспрямованої дискредитації нашого міста перед жителями України та всім європейським співтовариством. За останній рік це вже не перша спроба Ваших дій, спрямованих на очорнення всіх заслуг нашого міста, сьогоднішньої роботи територіальної громади з наведення порядку в рідному домі. Ми заявляємо Вам, що ніякі дії, навіть на догоду своєму політичному майбутньому, не повинні ображати жителів нашого регіону. Людей, котрі своїм щоденною працею пишуть історію на тільки Харкова, але й працюють в ім’я майбутнього України», - йдеться у відкритому листі.

М.ПИЛИПЧУК підкреслив, що заяви опозиційного лідера створюють негативний імідж міста, а також відкидають очевидний прогрес Харкова.

«Ми обурені Вашими заявами й вимагаємо від Вас спростувати інформацію, яка не відповідає реальній дійсності, а також вибачитися перед усіма харківцями. У противному разі залишаємо за собою право звернутися до судових інстанцій, щоб відстояти честь і гідність жителів Харківської області», - заявили почесні громадяни.

«Ситуація, як мені здається, вимагає саме таких дій. Весь Інтернет майорить інформацією, що в Харкові готуються масштабні фальсифікації. Я думаю, що звичайні люди, які не знають ситуації, вони цьому вірять. Остання ситуація з ніби фальшивими бюлетенями виявилася дезінформацією, а це зайвий привід кинути тінь й очорнити місто», - зазначив В.БАКІРОВ.

На думку почесних громадян Харкова, це дискредитує як жителів, так і керівників міста, крім цього, заяви Ю.ТИМОШЕНКО «проливають бруд на всіх українців».

«Нам би дуже не хотілося, щоб ця політична ситуація, ці вибори, ще зашкодили іміджу міста. Є така ситуація – треба не соромитися говорити, що ми незгодні, ми протестуємо», - сказав В.БАКІРОВ.

На думку О.ГРЕЧАНИНОЇ, заяви Ю.ТИМОШЕНКО впливають на міжнародний авторитет України, а її заяви «у тому числі й морально небезпечні».

Під відкритим листом підписались 5 почесних громадян Харкова, але як вважає М.ПИЛИПЧУК, «якби була ціль зібрати підписи, то їх би було набагато більше».