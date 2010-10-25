Тимошенко дякує прем’єрові Канади та українській діаспорі
Зустріч із Стівеном Гарпером
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО високо оцінює підтримку керівництвом Канади та українською діаспорою демократичного розвитку України.
Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала на сьогодні на зустрічі з прем’єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ, який перебуває в Україні з офіційним візитом.
"Дякую вам та вашій країні за підтримку демократії в Україні ще з часів набуття незалежності нашою державою. Я б хотіла б передати подяку українській діаспорі, яка робить багато для демократичного розвитку нашої держави. Для нас дуже важливо, щоб після п’яти років панування демократичних цінностей та свободи слова Україна не зійшла з цього шляху", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
У свою чергу, прем’єр-міністр Канади підкреслив, що його країна продовжує підтримувати демократичний розвиток України. "Ми знаходимося тут з візитом, ми продовжуємо підтримувати українську демократію. Потужна українська діаспора є ланцюгом, який пов`язує наші країни", - сказав С.ГАРПЕР.
Лідер партії "Батьківщина" наголосила, що нинішні події в Україні свідчать про згортання демократичних процесів. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та підконтрольний йому уряд систематично порушують Конституцію та закони України, зокрема, йдеться про нехтування владою правами і свободами людей, залякування та переслідування опозиційних активістів, запровадження цензури в ЗМІ, побиття та зникнення журналістів.
Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що з огляду на проведення місцевих виборів, які мають відбутися 31 жовтня, влада особливо посилює тиск на опозицію, ЗМІ та громадське суспільство.
Лідер партії "Батьківщина" поінформувала канадського прем`єра про перебіг виборчої кампанії в Україні з виборів до органів місцевого самоврядування, зокрема, про “факти втручання влади у виборчій процес через обмеження прав політичних партій на участь у виборах, створення партій-клонів, репресивні дії податкових та контролюючих органів щодо місцевих партійних осередків та активістів партії "Батьківщина", а також про незаконне виготовлення виборчих бюлетенів у Харкові поліграфічним підприємством "Фоліо Плюс".
У свою чергу, С.ГАРПЕР підкреслив, що в Канаді спостерігають за подіями в Україні.