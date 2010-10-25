Зняття кандидатів виборчкомами може стати вирішальним при оцінці виборів

Рішення виборчих комісій про скасування реєстрацій кандидатів у депутати місцевих рад або в мери незадовго до дня голосування свідчать про навмисне обмеження конкуренції на місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили громадські спостерігачі Донецької обласної організації Комітету виборців України й громадянської мережі «Опора».

Вони вважають, що поширення практики скасування виборчими комісіями своїх рішень про реєстрацію кандидатів незадовго до дня голосування може зіграти визначальну роль у формуванні суспільної й міжнародної оцінки місцевих виборів в Україні.

Громадські спостерігачі «зі стурбованістю» сприйняли рішення Ясинуватської міської виборчої комісії про скасування рішення про реєстрацію кандидата на посаду міського голови Євгена ІЩЕНКА-ГІЛЛЕРА, яке було прийнято 22 жовтня. «Це рішення також уже отримало неоднозначну реакцію серед виборців Ясинуватої, широкої громадськості й суб`єктів виборчого процесу», - підкреслюється в заяві спостерігачів.

Вони вважають, що саме «системні недоліки закону «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад, сільських, селищних і міських голів» створили умови для ухвалення виборчими комісіями рішень про скасування реєстрації кандидатів на формальних або навіть штучно створених підставах».

«Виборчі комісії повинні усвідомлювати всю відповідальність їх рішень про скасування реєстрації кандидатів, які прямо впливають на право громадян вибирати своїх представників до місцевих органів влади», - акцентували в своїй заяві громадські спостерігачі.

Вони рекомендують Ясинуватській виборчій комісії «публічно поінформувати громадськість Донецької області про правові підстави ухвалення рішення про скасування рішення про реєстрацію кандидата Є.ІЩЕНКА-ГІЛЛЕРА.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня в місті Ясинувата Донецької області на центральній площі ім. Леніна пройшов багатолюдний мітинг на підтримку кандидата на посаду міського голови від Соціалістичної партії України Є.ІЩЕНКА-ГІЛЛЕРА, якого 22 жовтня зняли з реєстрації на позачерговому засіданні виборчої комісії.

Виступаючи на мітингу, заступник голови територіальної виборчої комісії Тетяна КОЗУНЕНКО (представник від БЮТ) повідомила, що «позавчора, 22 жовтня, голова виборчої комісії (від Партії регіонів) у терміновому порядку оголосила про позачергове засідання комісії, на якому, порушуючи всі норми права, незважаючи на заперечення семи членів комісії, був знятий із реєстрації кандидат на посаду міського голови від СПУ Євген ІЩЕНКО-ГІЛЛЕР».