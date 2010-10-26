У Львові суд скасував створення дільничних комісій

Львівський апеляційний адміністративний суд задовольнив у понеділок скарги низки партій і скасував рішення міської виборчої комісії Львова про формування дільничних виборчих комісій на виборах міської ради, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляють ці партії («Свобода», «Україна соборна», «Фронт змін», Республіканська християнська, Українська народна), суд зобов’язав міськвиборчком заново створити дільничні комісії, розширивши при цьому їхній склад.

Скасоване рішення від 15 жовтня, яке оскаржували політичні сили, обмежило чисельність дільничних комісій, а до їхнього складу не потрапили кандидати від низки партій.