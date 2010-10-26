На фермі в Англії незаконно працювали румунські діти

Минулої неділю стало відомо, що в самісінькому серці Англії, в графстві Вустершир на полі у місцевого фермера працювали діти з Румунії, повідомляє Бі-бі-сі.

Поліція Західної Мерсії одержала сигнал про те, що на фермі в пагорбах Малверн відбувається щось дивне. Відправлені туди поліцейські виявили, що рано вранці на поля там виводять групу у складі 6-7 дітей, молодшому з яких лише 9 років, а старшому немає і 15.

Румунські діти працювали від зорі до зорі, збираючи врожай зеленої цибулі. Вони опинилися у складі групи сезонних заробітчан, які регулярно прибувають до Англії, користуючись безвізовим в`їздом для громадян країн Європейського союзу.

Поліцію особливо насторожило те, що деякі діти працювали без супроводу батьків або взагалі дорослих. Це викликає підозру, що їх ввезли до країни нелегально і що йдеться про торгівлю людьми.

Таких випадків стає дедалі більше. Тільки за перші шість місяців цього року британська поліція розслідувала 212 таких епізодів за участю дітей. Це 26% від усіх випадків нелегального ввезення робочої сили в країну. Дітей для нелегальної роботи у Великобританії ввозили з 33 країн.

Управління ліцензування робочої сили займається тим, що стежить, щоб сезонні робочі, яких наймають на ферми, мали ліцензованих бригадирів, які стежили б за виконанням законів щодо охорони праці, справедливої оплати й безпеки. Група румун, виявлена на фермі у Вустерширі, не мала такого бригадира. Нині діти під охороною поліції, ведеться розслідування.