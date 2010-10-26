Тимошенко не бачить нічого поганого у роздержавленні ЗМІ

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не бачить нічого поганого у роздержавленні засобів масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала вчора на прес-конференції у Хмельницькому.

«Тут немає нічого поганого. Але все залежить від політики, яку проводитиме власник ЗМІ. Зараз я віддаю перевагу комунальному та державному телебаченню. На місцях найбільша свобода слова», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Державний комітет телебачення і радіомовлення підготував законопроект, який передбачає ліквідацію державних і комунальних друкованих видань. Потім за рішенням трудових колективів вони можуть бути перереєстровані як приватні ЗМІ або перетворені на офіційні видання, які публікують тільки нормативно-правові акти і не використовують працю журналістів.

В Україні зараз зареєстровано 2296 газет і журналів, 672 з яких перебувають у державній і комунальній власності.