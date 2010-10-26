Тимошенко: Янукович об’єднав Україну

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ об’єднав Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на прес-конференції у Хмельницькому.

«Президент об’єднав схід і захід, північ і південь, бо люди на цих територіях відчувають одні й і ті ж біди», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО конкретизувала, що проти діючої влади постали студенти в усіх областях України. Також вона стверджує, що бачила, як підприємці з Луганська, які пікетували Будинок уряду в Києві, обіймалися та спілкувалися з підприємцями із заходу України. «У серцях людей нині з’явився страх. Вони бояться інакодумства та не можуть звести кінці з кінцями», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що з політичної риторики потрібно забрати слова, які роз’єднують українців.