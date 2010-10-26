"За Україну!" перераховує факти тиску

У Сумськiй областi мають мiсце факти тиску на представникiв партiї «За Україну!».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної органiзацiї партiї «За Україну!».

Зокрема, як ідеться у повідомленні, до голови Кролевецької районної органiзацiї партiї «За Україну!» Олега КУЧЕРЯВОГО “завiтав голова мiської органiзацiї Партiї регiонiв О.НАУМОВ з пропозицiєю пiдписати звернення на пiдтримку одного з кандидатiв на посаду мiського голови, висунутого вiд Партiї регiонiв. О.КУЧЕРЯВИЙ вiдмовився зробити це. Пiсля того представник Партiї регiонiв пригрозив О.КУЧЕРЯВОМУ, що той працює на посадi державного реєстратора Кролевецької райдержадмiнiстрацiї лише до першої атестацiї, яка вiдбудеться одразу пiсля мiсцевих виборiв”.

Iнший факт, як повідомили у прес-службі облорганізації “На Україну!”, “стався в Охтирцi: Iгоря ШАРАЯ, який iде пiд №5 в обласному списку партiї «За Україну!», а також балотується в одномандатному окрузi в Охтирському районi, викликано для дачi свiдчень в обласну прокуратуру. Для цього кандидат, у якого були запланованi зустрiчi з виборцями, був змушений їх вiдмiнити, хоча прокуратура мала простiший спосiб – опитати кандидата в районнiй прокуратурi i не зривати його агiтацiйну роботу”.

“Президент України Вiктор ЯНУКОВИЧ вимагає вiд керiвникiв областей забезпечити рiвнi умови для всiх учасникiв виборiв до мiсцевих органiв влади. Про це глава держави сказав пiд час зустрiчi з керiвниками обласних державних адмiнiстрацiй в Адмiнiстрацiї Президента i висунув губернаторам вимогу «створити рiвнi умови для всiх учасникiв виборчого процесу». Проте на Сумщині створені нерiвнi умови для учасникiв виборчого процесу, що порушує пряме доручення Президента України”, - вважають у Сумській облорганiзацiї партії «За Україну!».