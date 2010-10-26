Турчинову сумно, бо «вибори перетворюють на тотальний злочин»

Перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ називає цілком прогнозованим, що у Харкові відмовилися порушити кримінальну справу за фактом друку необлікованих бюлетенів.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу» у понеділок ввечері.

"Сумно дивитися на весь цей процес влади, який називається «організація виборів в Україні». Саме за вказівкою влади, за участі силових структур в Україні вибори перетворюють на тотальний злочин... Зараз іде сигнал з самого верху від міністра внутрішніх справ: робіть злочин - ми вас прикриємо", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зауважив, що представникам правоохоронних органів навіть не потрібно було робити вигляд, що вони хочуть розібратися у ситуації навколо виявлення друку неврахованих бюлетенів. "Якби це було тільки у Харкові, мабуть би, зробили якісь слідчі дії, а потім сказали, що не доведено. Але оcкільки це відбувається по всій Україні, одразу, без аналізу ситуації, без проведення слідчих дій, без отримання реального обсягу інформації міністр внутрішніх справ заявив, що опозиція компрометує вибори", - наголосів перший заступник лідера "Батьківщини".

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що причина навіть не у кількості надрукованих неврахованих бюлетенів, які були виявлені, а в тому, на яких підставах друк відбувався. "Ніякої угоди на це не було... Вони заключили угоди заднім числом між підприємством "Майдан" та "Фоліо-Плюс", що цей "Майдан", який повинен друкувати бюлетені, бере в оренду друкарські верстати на цьому підприємстві. Інформація про договір заднім числом є, оскільки в бухгалтерських документах "Фоліо-Плюс" немає жодної інформації про те, що там друкуються бюлетені", - сказав О.ТУРЧИНОВ. Крім того, наголосив він, друк бюлетенів має відбуватися у присутності правоохоронців, але ця норма законодавства не була виконана.

Перший заступник лідера парті "Батьківщина" висловив жаль, що його політична сила не в змозі проконтролювати процес друку бюлетенів на цих виборах. "Ми не здатні це проконтролювати, оскільки це не є президентські чи парламентські бюлетені, де є централізоване замовлення. Де на двох-трьох друкарнях ЦВК замовляє друк", - додав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, масштаби фальсифікації місцевих виборів можна порівняти з виборами Президента 2004 року. "Сьогодні те, що відбувається у регіонах, не піддається навіть аналізу... Перетворення виборів на фарс - це те, чому ми не змогли протистояти, навіть маючи у багатьох регіонах найбільшу підтримку", - сказав О.ТУРЧИНОВ. На його переконання, ця ситуація відбувається лише тому, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дає чітку установку, який результат має бути в кожному регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО та Олексій ЛОГВИНЕНКО викликали слідчо-оперативну групу до харківського видавництва «Фоліо-Плюс», де було виявлено друкування неврахованих бюлетенів для голосування на виборах місцевих рад у Харківській області.

Директор типографії Дмитро БАЛАН повідомив депутатам, що видавництво «Фоліо-Плюс» уклало договір на оренду друкарського устаткування з іншим підприємством – «Майдан», яке займається друкуванням бюлетенів до виборів. Водночас, надати документи, які б підтверджували правомочність «Майдану» і «Фоліо-Плюс» друкувати документи суворої звітності до виборів, Д.БАЛАН не зміг через їхню відсутність у друкарні.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-Плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах видавництва було виявлено 12 тисяч 700 неврахованих бюлетенів.

У свою чергу, прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» зірвати виборчий процес на Харківщині.

Прокуратура Харкова, здійснивши перевірку, не виявила підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у друкарні «Фоліо-Плюс» неврахованих виборчих бюлетенів