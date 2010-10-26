Наливайченко розказав експертам ОБСЄ про основну загрозу на виборах

Партія «Наша Україна» розгорнула спостереження за виборчим процесом у співпраці з неурядовими організаціями. Про це голова її політради Валентин Наливайченко заявив під час зустрічі з представниками експертної моніторингової групи ОБСЄ.

«Мета кампанії «Владу під контроль» - відстояти право вибору українців. Ми з іншими патріотичними демократичними силами організуємо моніторинг порушень у день голосування та паралельний підрахунок голосів, аби захистити чесні вибори», - цитує Наливайченка офіційний сайт «Нашої України» .

Валентин Наливайченко проінформував міжнародних експертів про недосконалість Закону про вибори і недемократичність виборчого процесу. «У цій кампанії існує загроза позбавлення українців права вибору і відлучення їх від волевиявлення», - сказав він і запевнив, що «Наша Україна» обмінюватиметься інформацією про порушення з українськими та міжнародними організаціями, аби використати всі шляхи запобігання фальсифікаціям.

Голова політради «Нашої України» наголосив, що чимало проблем у виборчому процесі пов’язано з недосконалим Законом про вибори.

Крім того, він висловив занепокоєння тим фактом, що цього року в Україні працюватиме чи не найменше іноземних спостерігачів за останній період. «Їх у 15 разів менше, ніж це було, наприклад, у 2006 році», - повідомив політик.

Серед найбільш масових та небезпечних виборчих порушень голова політради «Нашої України» відзначив також відсутність списків виборців на виборчих дільницях. Він нагадав, що такі списки повинні знаходитися на дільницях з 18 до 27 жовтня, аби громадяни могли перевірити свої дані, а також вказати на помилки у списках. Він закликав усіх громадян прийти до дільничних виборчих комісій або органів ведення Державного реєстру виборців до 28 жовтня та перевірити свої дані і дані про інших людей у списках виборців, а у разі будь-яких неточностей, помилок, виявлення «мертвих душ» - вимагати їх виправлення.

«Наша Україна» відкрила також телефонну «Гарячу лінію» 0 800 50 28 18 для невідкладної правової допомоги виборцям.