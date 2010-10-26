Клюєв розказав, як вони з Януковичем рятували звірів і птахів

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ прогнозує, що більшість народних депутатів не проголосують за законопроект про дозвіл полювання в заповідниках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я думаю, що більшість не проголосує за цей законопроект, принаймні, я буду категорично проти. Я не мисливець», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що минулого літа, під час аномальної жари, запропонував Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ відтермінувати початок сезону полювання, і, за словами А.КЛЮЄВА, В.ЯНУКОВИЧ підтримав цю пропозицію. «Він розпорядився, і ми закрили полювання. Я думаю, більше звірів і птахів залишилося в живих. Я думаю, що це добре», - наголосив перший віце-прем`єр.