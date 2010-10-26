Експерт радить не робити бравурних заяв щодо вступу в ЄС

Координатор напрямку «Європейський вибір» в «Уряді змін» Валерій ЧАЛИЙ вважає, що у найближчі 10 років Україна не має шансів приєднатися до Європейського Союзу.

Про це він сказав в ефірі TВi, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Добре, що ми йдемо за певним графіком, але не треба робити бравурних заяв. У цьому документі (так званій "матриці Фюле", перелік короткотермінових завдань, які поставив перед країною ЄС) є терміни більш довгі, і там іде мова про більш складні питання. Конституційна реформа, політична реформа, боротьба з корупцією, ті закони, які прийняті, але кожен раз пересуваються, зокрема, закон про декларування державними службовцями видатків», – сказав В.ЧАЛИЙ.

За його словами, у наступні 10 років Україна не має шансів приєднатися до ЄС тому, що нова влада за півроку відкинула країну у сприйнятті європейців, у рейтингах на декілька років назад.

«Євроінтеграція – це не тільки завдання МЗС. Це завдання влади в цілому. Якщо немає нормальної основи, то навряд чи можна досягнути проривів» - сказав В.ЧАЛИЙ.