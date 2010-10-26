Москаль бачить, як міліція масово йде в політику

Народний депутат від партії “Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ заявляє про масову участь працівників міліції у виборчих перегонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, Г.МОСКАЛЬ нагадав, що 27 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ заявив, що участь силовиків – співробітників МВС, СБУ, прокуратури, податкової служби – у місцевих виборах недоречна. «Тоді міністр МВС повністю погодився з цим твердженням. І ось тепер, буваючи у різних регіонах України, я бачу, що «аполітичні», за твердженням А.МОГИЛЬОВА, міліціонери масово йдуть у політику – балотуються в обласні, міські й районні ради. Їхні кандидатури висувають ПР, КПУ та інші партії, що симпатизують владі», – заявив Г.МОСКАЛЬ.

«За моїми підрахунками, загалом по Україні участь у місцевих виборах беруть близько 400 співробітників міліції. Це начальники обласних управлінь, районних та міських відділів тощо. Тобто люди, що перебувають на серйозних посадах і можуть впливати на виборчий процес. Багато працівників міліції йдуть у органи влади у перших п’ятірках, їхні портрети в мундирах і з нагородами красуються на біл-бордах, агітплакатах та листівках по всій Україні», – наголосив Г.МОСКАЛЬ.

Він також нагадав, що, згідно із законом про міліцію, співробітникам органів внутрішніх справ заборонено бути членами партій і брати участь у політичній діяльності.

«Разом із тим, кандидатів у депутати, згідно із законом про вибори в органи місцевого самоврядування, можуть висувати тільки політичні партії. Тоді виникає закономірне питання – кому давали присягу служити працівники міліції – всьому українському народу чи конкретним політичним партіям, які висунули їх у депутати?» - запитує він.

Г.МОСКАЛЬ направив Президенту депутатське звернення із вказаними фактами і висловив прохання вжити невідкладних заходів для того, щоб усі працівники органів внутрішніх справ відкликали свої кандидатури на виборах.