Кримська міліція до виборів створює «групи фіксації»

Особовий склад Кримського управління МВС з 25 жовтня переведено на посилений варіант несення служби у зв`язку з виборами до місцевих органів влади, призначеними на 31 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської міліції, у міліційному главку регіону і в кожному територіальному підрозділі створено «додаткові групи фіксації і документування протиправних дій» під час виборів.

«На даний час співробітники міліції вживають активних заходів щодо забезпечення належної охорони громадського порядку на виборчих дільницях і охороні бюлетенів під час їх транспортування», - зазначається у повідомленні.

До охорони громадського порядку і безпеки громадян під час проведення виборів буде залучено майже 4,6 тис. співробітників міліції.

У Криму зареєстровано 121 факт подачі заяв і повідомлень про порушення, пов`язані з проведенням виборчої кампанії, з них, зокрема, 17 – втрата свідоцтв реєстрації територіальних виборчих комісій, печатки, 1 – підробка документів, печатки, 23 – хуліганські дії, 3 – завдання тілесних ушкоджень.

Порушено 5 кримінальних справ, по 30 заявах відмовлено у порушенні кримінальної справи, 27 повідомлень направлено до територіальної виборчої комісії, 6 – до прокуратури.

На території кримської автономії створено 315 тервиборчкомів і 1228 виборчих дільниць.