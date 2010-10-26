Губернатор Київщини обіцяє миттєву реакцію на адміністративний тиск

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК закликає політичні партії, які представлені в регіоні, до толерантної, відкритої виборчої політики.

Про це йдеться у його заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою ОДА.

Як зазначається у документі, вибори 31 жовтня "мають доленосне значення для Київської області і держави загалом, оскільки дають можливість забезпечити конструктивну співпрацю між усіма гілками влади та подальший стабільний розвиток регіонів України".

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, у Київській області 53 обласні організації партій різних ідеологічних поглядів вийшли на передвиборчі змагання і ведуть боротьбу за голоси виборців. "Попередні вибори 2006 року показали необхідність викорінення політичної корупції, припинення розбазарювання народного багатства, посилення ефективності управління, поліпшення якості обраних представників та толерантного політичного діалогу. Ці вибори повинні остаточно покласти край негативним явищам на місцевому рівні", - зауважив А.ПРИСЮЖНЮК і додав: "Звертаюся до обласних політичних лідерів із закликом вести толерантну та відкриту виборчу політику з дотриманням чинного законодавства, не спекулювати на місцевих економічних, соціальних, культурних, етнічних, релігійних та інших питаннях, не піддаватися провокаціям щодо представлення передвиборчої ситуації в області в негативному вигляді та не використовувати внутрішньопартійні протиріччя як форму політичного тиску".

Губернатор запевнив, що в області будуть забезпечені всі необхідні умови для проведення виборів у визначений термін, здійснення всіма учасниками виборчого процесу передвиборчої агітації та вільної конкуренції ідей і поглядів щодо майбутнього розвитку Київщини.

А.ПРИСЯЖНЮК висловив готовність до співпраці зі спостерігачами незалежних недержавних організацій, які будуть забезпечувати громадський контроль над перебігом виборчої кампанії та встановленням результатів виборів.

Він наголосив, що з метою невідкладного реагування на звернення та повідомлення, пов’язані з перебігом виборчого процесу, в області працює «гаряча» телефонна лінія.

Зі свого боку він запевнив, що особисто контролюватиме діяльність місцевих чиновників, які мають відношення до цих виборів. "Якщо будуть зафіксовані ті чи інші порушення, чи адміністративний тиск з боку представників влади, реакція буде жорсткою і миттєвою", - підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК.

Він вкотре нагадав, що "перед нами всіма стоїть завдання сформувати дієву і відповідальну владу на місцевому рівні через делегування представників у ради різних рівнів та подальший розвиток області". "Ми налаштовані на постійний діалог між політичними організаціями області, що відстоюють демократичний розвиток та кращі стандарти, і завжди повинні пам’ятати, що спільно несемо відповідальність за майбутнє Київщини, її стабільність, за майбутнє наших дітей. Усе це нам дає підстави бути впевненими, що вибори в області відбудуться демократично, організовано, без конфліктів і відповідно до чинного законодавства", - зауважив губернатор