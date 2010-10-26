Медведько хвастає: йому вдалося те, що жодному генпрокуророві до нього

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не коментує свої шанси повторно зайняти пост генпрокурора.

"Це питання не до мене, це вирішує президент. Про свої шанси я не говоритиму. Вирішить президент, що повинна бути інша людина (генпрокурором - УНІАН), то я прийму це гідно і це буде правильне рішення президента", - сказав О.МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю журналістам у Києві.

Він також завірив, що для нього "будь-яке рішення президента буде об`єктивним і справедливим".

Відповідаючи на запитання про те, чим він має намір займатися, якщо повторно не стане генпрокурором, О.МЕДВЕДЬКО сказав: "Якщо не працюватиму – треба буде відпочити. Принаймні, в народні депутати точно не піду".

Він також акцентував увагу на тому, що він єдиним за роки незалежності України генеральним прокурором, який відпрацював на цій посаді повний термін.

"Я перший історії незалежної України без 10 днів пропрацював 5-річний термін. До цього було 13 генпрокурорів і виконуючих обов`язки. Але 5 років не працював ніхто", - похвалився О.МЕДВЕДЬКО.