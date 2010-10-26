Путін і Азаров говоритимуть про спокійний сон у поїзді Київ-Москва

Під час візиту прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА до Києва планується обговорення питання транзиту поїздів на Зимову Олімпіаду-2014 до Сочі через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК.

«На доручення Президента України "УЗ" створює умови, щоб російські поїзди у напрямку Сочі на Зимову Олімпіаду 2014 р. проїздили територією України. Це класичний маршрут. Для залізниць України це вигідно. Ми одержуємо додаткові доходи, а росіяни одержують максимально короткий маршрут», - зазначив М.КОСТЮК.

За його словами, також під час візиту російського прем`єр-міністра розглядатимуться питання спрощення митного контролю в поїздах на напрямку Київ-Москва.

«Ми маємо спростити митний контроль, щоб забезпечити «спокійний» проїзд пасажирів вночі», - сказав гендиректор "Укрзалізниці".