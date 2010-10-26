Янукович зізнався, що його хвилюватиме на виборах найбільше

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найбільше на цих виборах його хвилює проблема провокацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі з послами та керівниками дипломатичних місій – спостерігачів на виборах.

«Що мене хвилює на цих виборах? Мене хвилюють лише провокації», - сказав він.

«Впевнений, що суди будуть працювати… І всі, хто звертатиметься, отримають відповідь», - сказав Президент, додавши, що якщо не будуть працювати спеціально підготовлені загони провокаторів, то проблем не буде.

В.ЯНУКОВИЧ закликав спостерігачів взяти участь у спостереженні за голосуванням чи надати свої оцінки. Він висловив упевненість, що ці оцінки будуть неупередженими, і якщо будуть виявлені реальні фальсифікації та порушення, то вони отримають відповідну оцінку спостерігачів.