Від «Фронту змін» до Київської облради балотується син губернатора-“регіонала”

15:49, 26 жовтня 2010
Політика
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Номер 5 у списку 

У виборчому бюлетені для голосування на виборах до Київської обласної ради опубліковано перші п`ятірки політичних сил, які беруть участь у виборах 31 жовтня.

Як повідомили УНІАН в обласному штабі “Фронту змін", п’ятим номером у списку цієї політичної партії числиться  ПРИСЯЖНЮК Олександр Анатолійович – син голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

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