Від «Фронту змін» до Київської облради балотується син губернатора-“регіонала”
15:49, 26 жовтня 2010Політика
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Номер 5 у списку
У виборчому бюлетені для голосування на виборах до Київської обласної ради опубліковано перші п`ятірки політичних сил, які беруть участь у виборах 31 жовтня.
Як повідомили УНІАН в обласному штабі “Фронту змін", п’ятим номером у списку цієї політичної партії числиться ПРИСЯЖНЮК Олександр Анатолійович – син голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.
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