Українці вже бояться признатися, за кого голосуватимуть?

Українці приховують, що голосуватимуть за опозицію, вважають політичні експерти. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

За інформацією прес-служби Інституту Горшеніна, вони провели експертне опитування про хід виборчої кампанії в Харкові й у цілому по Україні, а також про тенденцію замовчування («спіралі мовчання») українцями своїх політичних симпатій під час соцопитувань - особливо, якщо вони збираються голосувати за опозиційних кандидатів.

Президент аналітичного Центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ, відповідаючи на питання про хід виборчої кампанії, заявив: «Про яку виборчу кампанію може йтися, якщо одна з політичних сил хоче сфальсифікувати вибори?». При цьому експерт відзначив існування так званого «прихованого рейтингу» опозиційних кандидатів. «Напевно, вони (респонденти) пов`язують це з тим, що якщо вони їх підтримають, то матимуть якісь неприємності. Тому такий, так званий, прихований рейтинг», - сказав І.ЖДАНОВ. На його думку, «якщо соціологи прийдуть до респондентів зі «скриньками», і вони на очах соціологів заповнять анкети і кинуть в «скриньки», ви побачите, що підтримка опозиційного кандидата більша. Якщо ви вуличне опитування зробите - ви побачите, що підтримка опозиційного кандидата ще більша». «Згадую 2004 рік - аналогічна ситуація була з Віктором ЮЩЕНКОМ: люди просто боялися говорити, що вони за нього голосують, і начебто він постійно відставав від Віктора ЯНУКОВИЧА. А коли ми провели соціологічні дослідження на вулицях - повністю анонімні - то ми відразу побачили, що В.ЮЩЕНКО випереджав В.ЯНУКОВИЧА на кілька пунктів. Люди боялися говорити про те, кого вони підтримують», - сказав І.ЖДАНОВ.

Головний редактор телеканалу TVi (Київ) Віталій ПОРТНИКОВ вважає, що «в таких містах, як Харків, невизначеність вибору пов`язана із завищеними очікуваннями, які не цілком виправдалися, від перемоги кандидата Партії регіонів на президентських виборах». І як наслідок, зараз люди не бажають публічно висловлювати свою точку зору з приводу владної вертикалі та її кандидатів на виборах.

Директор громадської організації «Експертна рада», журналіст Андрій КАПУСТІН основну провину за формування тенденції замовчування з боку респондентів покладає на ЗМІ, підконтрольні діючій владі. Він відзначив, що вплив преси на населення став визначальним при формуванні «спіралі мовчання». «Якщо до того ж врахувати, що харківська школа журналістики (незалежно від того, кого обслуговують журналісти) все ще достатньо сильна, то можна припускати, що ті харків`яни, які, можливо, мають якусь позицію, відмінну, від тієї, що подається в офіційних ЗМІ, просто вважають за краще про це не говорити вголос», - зазначив А.КАПУСТІН.

Як заявив директор International Institute for Regional Media and Information Олексій СОЛДАТЕНКО, «ми стикаємося з такою ситуацією в тих регіонах, де працюємо на виборах. Співвідносячи результати анкетних опитувань з фокус-групами, аналізуючи спостереження соціологів, розуміємо, що люди в багатьох регіонах просто залякані. Взагалі, ці вибори безпрецедентні за використанням адмінресурсу і брудних технологій». Експерт нагадав, що згідно з даними останнього соцдослідження Всеукраїнського соціологічного консорціуму, різниця між рейтингами двох основних кандидатів на пост мера Харкова – Геннадієм КЕРНЕСОМ і Арсеном АВАКОВИМ становить близько 2%. «Враховуючи прихований рейтинг опозиційного кандидата, можна стверджувати, що реальний рейтинг А.АВАКОВА вищий. Це означає, що електорально А.АВАКОВ виграв кампанію. Проте, важливо пам`ятати головну особливість цих виборів – важливо не те, як проголосують виборці, а те, як порахують комісії», – заявив А.СОЛДАТЕНКО.

За словами керівника напряму на каналі СТБ Олексія МУСТАФІНА, «достатньо просто подивитися на портрети кандидатів на пост мера (а також портрети тих, хто міг би балотуватися, але не став) - і загалом все відразу стане ясно».

Кажучи про «тенденцію замовчування» з боку респондентів, науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА заявила: «Такої проблеми в Україні не було дуже давно. І взагалі - вперше вона з`явилася під час президентських виборів 2004 року. Коли, вже практично перед самими виборами, дуже багато респондентів йшли у «важко сказати». І тоді експерименти, які робив КМІС і Центр Разумкова, коли люди заповнювали анкети і самі кидали їх в скриньки, щоб не бачили інтерв`юєри, - ось вони показували дещо інші результати, не на порядок, звичайно – на кілька відсотків».

Голова правління Центру "Соціовимір" Сергій ТАРАН вважає, що нинішня виборча кампанія найбрудніша в історії України. Кажучи про харківську ситуацію, експерт відзначив: «По-перше, це стратегічно важливий регіон, він прикордонний, і в цьому регіоні завжди була інтрига. Я думаю, що напруженість в місті Харкові буде сильніше, ніж в інших регіонах, тому що там існує інтрига і немає монополії однієї політичної сили». На його думку, зараз в Україні існує тенденція, коли, при проведенні соціологічних опитувань люди не завжди схильні відповідати, що вони готові підтримати опозиційного кандидата. «Ми стикалися з цією проблемою. В Україні, як правило, похибка для опозиційних партій становила в різні роки до 5%. До 5% людей соромилися сказати, що вони готові голосувати за опозиційного кандидата», - заявив С.ТАРАН.

Директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО відзначив той факт, що події останніх днів показали, що місцеві вибори в Харкові набули загострено конфліктного характеру і, фактично, вийшли за рамки звичайного електорального процесу. «Те, що відбувається в Харкові, більше нагадує політичну війну, де результату прагнуть досягти за будь-яку ціну, ніж нормальні цивілізовані вибори. Значною мірою це відображає регіональну специфіку харківських виборів», - говорить експерт. На його думку, Г.КЕРНЕС, виконуючий обов`язки мера Харкова, не має достатньої електоральної переваги, яка гарантувала б йому перемогу. Пряма конкуренція на виборах мера міста кандидатів від Партії регіонів і «Батьківщини» посилює емоційне напруження передвиборчої боротьби. «У Харкові, за даними нашого жовтневого опитування, і без того дві третини виборців чекали порушень і фальсифікацій на виборах. Тепер масштаби таких настроїв напевно збільшаться. «Батьківщина» вже заявила, що не визнає результати виборів. Парадоксально, але як би не закінчилися вибори в Харкові, А.АВАКОВ вже переграв Г.КЕРНЕСА - в морально-політичному сенсі, в інформаційному сприйнятті цих виборів. Адже тепер для багатьох вже не важливий буде формальний результат виборів», - сказав В.ФЕСЕНКО.