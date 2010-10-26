Грищенко - Європі: демократія гарна і здорова в моїй країні

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запевнив міністрів закордонних справ ЄС у гарному розвитку демократії в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це К.ГРИЩЕНКО заявив сьогодні журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ України та ЄС.

«Демократія гарна і здорова в моїй країні», - сказав український міністр.

Він зазначив, що в ході сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС, документи, що будуть підготовлені до нього, а також прогрес, досягнутий в питаннях безвізового діалогу, угоди про асоціацію та угоди про зону вільної торгівлі.

У свою чергу, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН зазначила, що Україна є європейською країною і тому відносини з нею дуже важливі для ЄС.

«Ми хочемо просуватися вперед в питаннях угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, безвізового діалогу», - сказала вона.

За словами шефа європейської дипломатії, в ході зустрічі було також обговорено нещодавнє рішення Конституційного суду України щодо скасування змін, внесених до Конституції у 2004 році.

При цьому К.ЕШТОН підкреслила, що конституційна реформа залишається ключовим пріоритетом для України і повинна мати на меті створення остаточної системи стримувань та противаг в українській владі.

Представник Євросоюзу також висловила сподівання на проведення чесних місцевих виборів в Україні 31 жовтня.

Крім того, вона зазначила, що в ході зустрічі сторони торкнулися питань співпраці з Росією, ситуації в Білорусі, врегулювання придністровського конфлікту, а також обговорили можливість практичної співпраці ЄС та України в протидії піратству.