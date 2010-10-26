ЄЦ поскаржився іноземним послам на тиск і дискримінацію

Партія “Єдиний Центр” поінформувала міжнародні організації, які займаються моніторингом ситуації в Україні та контролем за ходом виборів, а також низку посольств іноземних країн про факти численних порушень під час виборчої кампанії до місцевих органів влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, відповідний офіційний лист сьогодні підписав один з лідерів партії Ігор ПОПОВ.

У документі, зокрема, констатується, що вибори проходять в умовах «тотального нехтування діючою владою норм права, численних порушень чинного законодавства і демократичних процедур, широкого застосування адміністративного ресурсу, тиску і примусу до суб’єктів виборчого процесу. Цей висновок “Єдиний Центр” зробив на підставі численних фактів зловживань і обмежень, до яких вдалися посадові особи державних адміністрацій і виборчих комісій стосовно кандидатів від нашої партії. І.ПОПОВ звернув увагу, що аналогічні повідомлення надходять і від інших політичних сил, які беруть участь у виборах.

У листі з переліку свідчень тиску і дискримінації “Єдиного Центру” наведено типові факти, які, на думку членів партії, доводять, що цьогорічні місцеві вибори в Україні вже не можна вважати ні чесними, ні законними, ні демократичними.

Серед вказаних аргументів – взяття під варту кандидатів на посаду міських голів Донецька Андрія АМБРОСЬОНКА та Білозерська Донецької області Володимира ШВЕЦЯ. Повідомляється про спроби зняття з перегонів кандидата у мери Світловодська Кіровоградської області Валентина КОЗЯРЧУКА: за його заяву в пресі про намір захистити свої законні права місцева виборча комісія винесла йому чергове попередження з формулюванням «за залякування членів ТВК через ЗМІ». Наводяться приклади скасування реєстрації як окремих кандидатів, так і цілих партійних списків “Єдиного Центру” на Київщині, Кіровоградщині, Полтавщині.

Також перелічено випадки прямих погроз і залякування кандидатів від “Єдиного Центру” з боку керівництва обласних адміністрацій на Закарпатті та Хмельниччині. Звертається увага на численні звільнення з посад, адміністративний тиск і шантаж.

У документі наголошується, що всі ці факти вказують на проведення владою цілеспрямованої кампанії проти політичних суперників. «Широке застосування нею арсеналу найбрудніших засобів конкуренції у поєднанні з практично повністю підконтрольними виборчими комісіями по всій країні дають підстави припустити, що вибори будуть проведені нечесно, а їхні результати – спотворені», – йдеться у листі “Єдиного Центру”.