ГУАМ влаштує прес-тури для японських інформагентств

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ обговорили питання активізації використання туристичного потенціалу країн - членів для японських туристів.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, 25-26 жовтня в Києві в рамках діяльності Організації відбулося 6-е засідання Робочої групи з туризму.

У ньому взяли участь фахівці туристичних операторів і агентств держав - членів ГУАМ, а також представники Посольства Японії в Україні і авіакомпанії «Турецькі авіалінії».

Учасники засідання обговорили підсумки Всесвітньої туристичної виставки JATA World Trade Fair 2010 (26 вересня, Токіо) і результати проведених у рамках виставки зустрічей з японськими туроператорами.

Також було обговорено хід виконання Плану дій з розвитку спільного туристичного продукту ГУАМ і надано особливу увагу процесу підготовки туристичних гідів, які володіють англійською і японською мовами, для кожної з держав - членів ГУАМ.

Окрему увагу було акцентовано на перспективному напрямі діяльності організації, пов`язаному з активізацією співпраці у сфері туризму з Японією, зокрема, з японськими туристичними операторами, зацікавленими у туристичному потенціалі ГУАМ. Це питання обговорюватиметься під час семінару JICA в лютому 2011 року в Японії.

Крім того, учасники засідання ухвалили рішення про проведення влітку 2011 року прес-турів для представників японських інформаційних агентств і розробку туристичного порталу ГУАМ.

Чергове засідання Робочої групи з туризму відбудеться наприкінці січня 2011 року, повідомили у Секретаріаті ГУАМ.