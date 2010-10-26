Львівському губернатору вдалося позбутися лейбла «чужак»?

До недавнього часу у Львівській області Партія регіонів була напівмаргінальною структурою, проте все виразніше вектор руху змінюється на вихід з «електорального підпілля».

Як повідомили УНІАН у GMT Group, таку думку висловив її директор Анатолій ЛУЦЕНКО.

На його думку, це сприяє налагодженню діалогу з іншими суб`єктами політичного процесу – представниками бізнесу, політики, громадськими діячами і виборцями.

«Губернатору Львівської області Василю ГОРБАЛЮ вдалося налагодити діалог з місцевим політикумом, а також позбавитися лейбла «чужак». Він перестав бути «об`єктом» львівської політики, ставши її суб`єктом. Це стало слідством ефективної кадрової політики і підбору кандидатів. На нинішніх виборах ПР цілком може створити фракції у ряді місцевих рад, що посилить вплив львівського губернатора у місцевому владному «розкладі», - вважає експерт.

А.ЛУЦЕНКО також вважає, що «у Львівській області нинішня партія влади ще довго не зможе претендувати на створення великих фракцій в органах місцевого самоврядування, оскільки у львівського електорату є певні соціокультурні стереотипи. Відповідно, всі суб`єкти політики вимірюються виборцями згідно з жорстким кліше. І будь-які зміни у цій ситуації можливі лише за умови виникнення серйозної актуальної загрози. Наприклад, як на президентських виборах 1999 року, коли Петро СИМОНЕНКО і Леонід КУЧМА стали «спаринг-партнерами».