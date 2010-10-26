У Верховну Раду проходять п’ять політичних сил (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради було проведено у жовтні, то до законодавчого органу потрапили б п’ять політичних сил. Про результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє "Дзеркало тижня".

За Партію регіонів свої голоси готові віддати 28,5% виборців. При тому найвища підтримка ПР спостерігається у східному регіоні України (49,1%), найнижча — у західному(11,4%).

За блок Юлії Тимошенко готові проголосувати 9,9% виборців, за партію «Сильна Україна» — 8,1%, а за «Фронт змін» Арсенія Яценюка — 5,3%. Іще 3,4% українців віддають перевагу Комуністичній партії України.

При тому за ВО «Свобода» готові проголосувати 2,6% виборців, а за блок Віталія Кличка — 2,3%. Підтримати блок Володимира Литвина готові 1,2% опитаних.

Водночас 10% українців впевнені, що не брали б участі у голосуванні, 9,9% проголосували б проти всіх, а 15,2% зі своїми політичними вподобаннями не визначились.

Західний регіон — Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, і Чернівецька області . Центральний регіон — Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області. Південний регіон — Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим . Східний регіон — Харківська, Донецька і Луганська області.

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом 8-17 жовтня 2010 року. Методом інтерв`ю опитано 2038 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%, 1,0% — для показників, близьких до 5%.