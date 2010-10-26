Тігіпко робить багато помилок, але грюкати дверима не збирається

Лідер партії «Сильна Україна», віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО визнає, що робить багато помилок, однак на посаді почувається впевнено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Донецьку.

«Дуже впевнено себе почуваю. Чому? Тому що я вважаю, що я конкурентоспроможний урядовець, я можу робити справу. І коли мені говорили, що мене, віце-прем`єра, зараз звільнять… Залишився, бачите, нічого не зняли», - заявив С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що не боїться звільнення, оскільки переконаний, що залишиться корисним для країни. «Знімуть – теж не велика біда. Залишуся конструктивним, постійно буду щось пропонувати, якщо навіть буде таке. Однак піти, грюкнувши дверима, справа не хитра. Зробити справу – оце справа хитра, тому що у нас одне це грюкання, більше нічого немає», - сказав С.ТІГІПКО, підкресливши, що Україні потрібні реформи в усіх напрямах.

Відповідаючи на запитання, чи робить він помилки у своїй роботі, С.ТІГІПКО сказав: «Так, багато».