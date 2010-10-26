Тимошенко підніматиме пенсіонерів та студентів на "професійний опір" владі

Лідер опозиції, голова партії «ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє діючій владі не визнати результати місцевих виборів і чинити реальний і професійний опір існуючому режиму.

Як повідомляє кореспондент УНІАН про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

Зокрема, вона нагадала, що ще місяць тому була заява 9 опозиційних партій, де були перераховані всі фактори фальсифікацій на місцевих виборах. Тоді опозиційними силами була висунута вимога до Президента усунути всі факти фальсифікацій. В разі ігнорування вимог опозиції, заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підписанти звернення попередили про невизнання результатів виборів 31 жовтня, як таких, що відбулися чесно, без будь якого фальшування, демократичним шляхом.

«Мова йде не тільки про Львівську і Київську області, де людей позбавили права обрати ту політичну силу, яку вони найбільше підтримують. Якщо збережеться така ситуація по всій країні, і якщо не буде наведений порядок, то, безумовно, наша політична сила не визнає ці вибори, як такі, що відбулися чесно і без фальсифікацій. Думаю і світ не визнає. Тому що це буде просто не зрозуміло для всього українського суспільства» - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона попередила владу, що опозиція в такому разі вдаватиметься до жорстких методів реагування.

«Якщо будуть продовжуватися жорсткі, майже терористичні дії проти українського підприємництва, проти українських пенсіонерів, проти студентів, проти всіх. Я, як лідер найбільшої опозиційної партії, буду закликати людей до непокори. Ми будемо піднімати людей на реальний опір цьому режиму. Ми будемо робити це професійно. Добре організуємо це. І я думаю, що влада не вистоїть, якщо ми з вами зробимо це достойно і професійно», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Також екс-прем’єр вважає, що якщо у Франції 3 млн. людей протистоять одному маленькому нюансу – збільшенню пенсійного віку з 60-ти до 62-х років, то і українці зможуть показати владі своє невдоволення її діями.

«Елегантні француженки на шпильках в норкових шубках блокують нафтопереробні заводи. Весь малий і середній бізнес на вулицях. Франція захищає свої права. А у нас? Наш народ, коли його вже загнали під плінтус, здатний захищати свою свободу, свої права і, власне, своє життя? Я хочу вірити, якщо французи, які живуть в 10 разів заможніше, ніж українці, здатні, то і народ України здатний. А інакше, якщо мовчати і терпіти, де межа цього знущання над суспільством?» - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН раніше Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її політична сила не визнає результати виборів в обласні ради в Київській та Львівській областях, а також до Тернопільської міськради.