Канадський прем’єр відвідав "Тюрму на Лонцького"

Сьогодні прем’єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР у межах офіційної поїздки в Україну відвідав Львів. Також Львівщину відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Канаді Ігор ОСТАШ.

В аеропорту прем’єра зустрічали голова Львівської ОДА Василь ГОРБАЛЬ, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, мер Львова Андрій САДОВИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час перебування у Львові високопосадовець відвідав Архикатедральний собор Св. Юра, поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

У коментарі журналістам І.ОСТАШ повідомив, що прем’єр-міністр Канади у Львові також відвідав Український католицький університет, де прочитав лекцію для студентів, відвідав музей «Тюрма на Лонцького».

«Програма складалась за побажанням канадської сторони, мотивація, чому саме така програма, полягає у тому, що в Україні відбуваються місцеві вибори, щоб не втручатися у перебіг виборчої кампанії, було дуже мало контактів з політиками. В програмі фактично протокольні зустрічі, покладання квітів», – зазначив І.ОСТАШ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, після екскурсії музеєм канадський прем’єр поспілкувався із директором музею Русланом ЗАБІЛИМ, головою Наглядовою ради музею, дисиденткою та колишнім політв’язнем “Тюрми на Лонцького” Іриною КАЛИНЕЦЬ. У розмові з Р.ЗАБІЛИМ прем’єр-міністр Канади зазначив, що він добре поінформований про тиск на історика та працівників музею, і саме це стало однією з причин його приїзду до Львова у музей «Тюрма на Лонцького».

«Музей “Тюрма на Лонцького”» - похмурий, але зворушливий символ української стійкості. Мабуть, тут дуже важко перебувати і працювати. Але я свідомий того, що такі музеї необхідні, аби не допустити повторення злочинів», - зазначив С.ГАРПЕР. У книзі відгуків він залишив своє захоплення боротьбою українців за свободу і незалежність: «Можна серце розбити і зламати тіло, але дух від того стає все сильнішим», - написав С.ГАРПЕР.

Прем’єр-міністр Канади висловив своє занепокоєння тим, що досі в світі існує міф комунізму, і комуністичний злочинний режим ще не до кінця засуджений, як це було зроблено з фашистським режимом.

С.ГАРПЕР зазначив, що своїми відвідинами музею «Тюрма на Лонцького», а також Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодоморів в Україні», він засвідчує підтримку процесам відновлення національної пам’яті та подолання тоталітарного минулого в Україні.

С.ГАРПЕР проінформував, що з ініціативи українців Канади та за його підтримки в Канаді відкриють пам’ятник жертвам комуністичних репресій.

У свою чергу Р.ЗАБІЛИЙ подякував С.ГАРПЕРУ за підтримку та за те, що Канада офіційно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом і своєю політикою сприяє становленню України як демократичної держави.