МЗС України: голова ЄНП не знайшов часу для Януковича

Представники ЄНП не хочуть спілкуватися з українською владою – голова Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що представники Європейської народної партії не хочуть спілкуватися з українською владою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на зустрічі, організованій Німецьким фондом Маршалла (США).

“Ми хотіли б мати гарні відносини з усіма нашими партнерами, і з Європейською народною партією ми хотіли б мати політичний діалог”, - сказав він.

Разом з тим, за словами міністра, пропозиції української влади розпочати такий діалог не мали відповіді.

Так, за його словами, українська сторона пропонувала голові Європейської народної партії Вільфреду МАРТЕНСУ зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час його останнього візиту до Брюсселя 13 вересня цього року.

“Однак В.МАРТЕНС не знайшов можливості”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

“Ми готові до дискусії, але коли бракує бажання з іншого боку, тоді й виникають питання”, - заявив голова українського МЗС, зазначивши, що серед іншого, представники української влади не впевнені, наскільки збалансовану інформацію отримують представники ЄНП про ситуацію в Україні.

“Це не “холодна війна”, просто на вулиці холодно, і потрібно зайти у теплий будинок”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом представники правлячої коаліції та українського уряду неодноразово висловлювали незадоволення позицією Європейської народної партії щодо оцінки ситуації в Україні й навіть звинувачували ЄНП у діях “під диктовку” опозиції.