Тимошенко: до МВС ідуть сотні заяв про загублені печатки виборчкомів

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада почала застосовувати технологію незаконного виготовлення бюлетенів за “харківським сценарієм” у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Те ж саме відбулося вчора в Хмельницькій області, один в один. Те ж саме партія "Свобода" заявила про Івано-Франківську область, знайшли 190 тисяч віддрукованих бюлетенів… Це технологія, причому вже зовсім інша, коли скриньки будуть упаковані бюлетенями, там вже буде все проставлено заздалегідь до виборів, будуть зроблені протоколи", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції у Миколаєві.

Лідер "Батьківщини" також звернула увагу на те, що до Міністерства внутрішніх справ почали надходити сотні заяв про втрату печаток дільничних і територіальних виборчих комісій.

"Партія регіонів там, де вона не має дільничної або територіальної комісії, печатки, вони пишуть зараз у Міністерство внутрішніх справ заяву про те, що втрачено печатку, і їм видають дублікат. Це коло замкнулось", - пояснила вона.

За її словами, враховуючи масові факти підготовки до фальсифікації результатів місцевих виборів, такі вибори треба не визнавати. "Ці вибори зараз потрібно скасовувати і переносити. І робити так, щоб під наглядом у тому числі ОБСЄ, світової спільноти, під наглядом всіх громадських інституцій України просто розпочати це спочатку – з закону, який не буде вибори робити сфальшованими ще до їх проведення, свободи засобів масової інформації, з реального друку бюлетенів", – припустила лідер "Батьківщини".

"По всій країні проводиться ця брудна технологія, і немає в цьому ніяких сумнівів", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.