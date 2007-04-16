У Ющенка вигадали ”вибори у розстрочку”

У секретаріаті президента готові поетапно фінансувати позачергові вибори у Верховну Раду, якщо гроші з бюджету на їх проведення не надійдуть найближчим часом.

Про це повідомляє "Дело" з посиланням на джерело в секретаріаті президента.

"За організацію виборів розрахуються по факту", - припустило джерело, називаючи такий варіант найбільш реальним.

Як відзначають у секретаріаті, першочерговою задачею для проведення виборів є друк бюлетенів, що робить винятково Державний поліграфічний комбінат "Україна".

"ЦВК може домовитися з комбінатом про розстрочку в оплаті продукції на 1-3 місяці й розплатитися вже після виборів. Така ситуація часте явище в сфері держзакупівель", - сказало джерело видання.

Найбільш проста фінансова складова виборів - постійні витрати ЦВК: вони фінансуються безпосередньо з держбюджету, у якому передбачена відповідна стаття в розмірі 156 млн. грн, відзначають у секретаріаті.

Матеріально-технічну підтримку роботи територіальних виборчих комісій планується передоручити місцевій владі.

"На це будуть потрібні не особливо великі суми, оскільки в основному йдеться про надання й оснащення приміщень", - відзначили в секретаріаті, додавши, що профінансувати ці витрати можна за рахунок резервних фондів місцевих бюджетів.

Найбільш проблемним є питання оплати праці співробітників територіальних виборчих комісій. За словами джерела, тут можливі кілька варіантів.

Швидше за все, зі співробітниками комісій вчинять так само, як і з комбінатом "Україна" – пообіцяють розплатитися пізніше, відзначає видання.

"На останніх парламентських виборах один член регіональної комісії в середньому обходився державі в 500 грн., однак велику частину зарплати їм усе рівно виплачували партії, тому люди поставляться до цього з розумінням", - відзначило джерело.

Як відомо, голова ЦВК Ярослав Давидович оцінив проведення виборів у 340 млн. грн.

Водночас, уряд фінансувати вибори відмовляється.

Українська правда