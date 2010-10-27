БЮТ засуджує наміри влади писати історію України під диктовку сусідів

У Блоці Юлії Тимошенко негативно розцінюють намір створити єдиний навчальний посібник для вчителів історії України та Росії, про що було домовлено на засіданні підкомітету з питань гуманітарної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії у середу 27 жовтня в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби БЮТ, переданому УНІАН.

Українська історія, наголошують у БЮТ, як і підготовка вчителів з цього предмету – це внутрішня справа України. Вітчизняні фахівці здатні з ним прекрасно впоратися самостійно, без імпортних суфлерів.

«Тим більше, - ідеться в повідомленні, - якщо написання спільних посібників відбуватиметься під патронатом відомого своїм українофобським світоглядом міністра Табачника, це призведе лише до того, що такий посібник буде написаний під диктовку сусідів. Україна не потребує зовнішнього контролю за своїм минулим, так само як за теперішнім та майбутнім».