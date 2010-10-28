Міжнародний спостерігач: ситуація в Одесі є найгіршою

Передвиборна ситуація в Одесі є найгіршою з 2002 року.

Таку заяву оприлюднив представник Комітету «За відкриту демократію» Брайан МЕФФОРД, який має намір провести у п`ятницю прес-конференцію в «морській столиці».

Як передає кореспондент УНІАН, на його думку, «існує реальна загроза, що ці місцеві вибори відкинуть далеко назад українську демократію з погляду її надбання і чесності у проведенні виборів».

«Втім, ми все ж таки сподіваємося, - зазначив він, - що за умови завчасного приділення уваги цим проблемам місцеві органи влади і виборчі комісії в Одесі зроблять все необхідне для виправлення проблем і забезпечення того, щоб остаточні результати виборів правдиво відображали волю виборців».

«Враховуючи проблеми, що виникли в передвиборному середовищі, - резюмував Б.МЕФФОРД, - Комітет «За відкриту демократію», який здійснює моніторинг виборів з огляду на їх відповідність міжнародним демократичним стандартам і нормам, ухвалив рішення направити більшу частину своєї місії для спостереження за виборами в Одесі.