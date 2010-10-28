Тимошенко: звертатися в суди - все одно, що звертатися на Банкову

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає безперспективним оскарження результатів місцевих виборів в судах.

Про це вона заявила під час прес-конференції в Житомирі, повідомляє її персональний сайт.

"Звертатися в суди - це все одно, що звертатися в Адміністрацію Президента, яка на право, на Конституцію, на закони взагалі не реагує", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" підкреслила, що “зараз в країні після проведеної урядом ЯНУКОВИЧА реформи системи правосуддя” суди знаходяться під повним контролем влади. "Судів у нашій державі немає, і ми мусимо змиритися з цією реальністю, поки ми її з вами не змінимо", - зазначила вона.

Водночас, на її думку, громадяни самі повинні чинити опір владі, якщо не сприймають її політику. "Майдани не скликаються, вони створюються, якщо готовність буде у людей боротися за себе. Майдани не треба буде скликати, вони самі зберуться, як зібралися сьогодні по всій країні підприємці", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.