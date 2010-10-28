Депутат Кожара прогнозує 1 листопада "війну заяв" щодо виборів

Народний депутат України Леонід КОЖАРА (фракція Партії регіонів) наголошує, що 1 листопада в Україні буде «війна різних заяв» щодо демократичності виборів.

Про це він сказав на прес-конференції в прес-центрі центрального штабу Партії регіонів на місцевих виборах.

Він наголосив, що в ЦВК зареєстровано 490 міжнародних спостерігачів на місцевих виборах, які відбудуться 31 жовтня поточного року.

За його словами, це «більше як в 10 разів менше, ніж на президентських виборах».

Він вважає, що така невелика кількість спостерігачів пояснюється, зокрема тим, що на місцевих виборах діє понад 12 тис. виборчих дільниць і щоб «скласти більш-менш правдиву картину» міжнародні організації мають мати в Україні 24 тис. спостерігачів. «Жодна міжнародна організація не може цього забезпечити – ОБСЄ, Рада Європи, ООН», - сказав Л.КОЖАРА.

Він наголосив, що в такій ситуації ОБСЄ не зможе «проводити спостереження, щоб скласти більш-менш правдиву картинку. ОБСЄ треба тисячі спостерігачів, а це не можливо ні з фінансової, ні з організаційної точки зору».

Він зазначив, що під час виборів в Україні буде три групи спостерігачів. Перша з яких – представники окремих держав, які представлені співробітниками посольств, або делегованими ними осіб. За його словами, це будуть представники Польщі, Росії, США, Угорщини, Німеччини, Франції, Канади, Нідерландів, Туреччини, Казахстану, Великої Британії.

За його словами, друга група – це спостерігачі з міжнародних організацій, які представляють уряди держав – конгрес місцевих і регіональних влад Європи, міжпарламентська асамблея СНД, Європейський парламент і ОБСЄ.

На думку регіонала, до третьої групи належать міжнародні організації, які є неурядовими. Він вважає, що ці організації «мають ту чи іншу політичну прихильність».

Л.КОЖАРА наголошує, що «в більшості заяв від неурядових організацій буде читатись певна прихильність до політичних сил».

Він підкреслив, що оскільки ОБСЄ та інші європейські міжнародні інституції фактично не будуть представлені як спостерігачі на місцевих виборах 31 жовтня, то «на жаль першого числа ми почуємо війну різних заяв, які будуть схиляти громадську думку в Україні до тієї чи іншої політичної сили».