Ставнійчук: ситуація критична для правоцентристських сил

Член Європейської комісії «За демократію через право» Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що нинішні вибори для правоцентристських сил будуть «холодним душем».

Як передає кореспондент УНІАН про це вона повідомила сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції.

За її словами нині «ситуація критична для правоцентристських сил».

«Правоцентристські сили, на жаль, роз’єднанні, - наголосила М.СТАВНІЙЧУК. - Мені здається, що ці місцеві вибори будуть холодним душем для правих і правоцентристських сил. Вони (сили – УНІАН) нарешті мусять зрозуміти: або патріотичні сили, ті сили, які взяли на себе відповідальність п’ять років назад за долю держави, мусять об’єднатися, мусять сховати, прибрати свої амбіції і об’єднатися заради того, аби захистити українські цінності. Або буде знищено на корені національну ідею. Цього не можна допустити, аби втратити державність».

Марина СТАВНІЙЧУК переконана, що виготовлення зайвих бюлетенів в Івано-Франківську є серйозним кримінальним злочином.

За її словами, нині триває «надзвичайно складний, надзвичайно брудний виборчий процес» виборів до місцевих органів самоврядування.

«На жаль, Івано-Франківськ не став винятком, - наголосила М.СТАВНІЙЧУК. – Це просто ганебний факт виготовлення такої величезної кількості бюлетенів, не передбачених законодавством, які були виявленні напередодні виборів. Це не просто ганебний факт з точки зору демократії виборчого процесу. Для мене абсолютно зрозуміло, що є всі ознаки серйозного кримінального злочину. Хочу нагадати, що виборчі бюлетені є у виборчому процесі основним виборчим документом. Тому є відповідні статті за це у Кримінальному кодексі України».

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня в Івано-Франківську виявлено майже 200 тисяч зайвих бюлетенів на вибори до місцевих органів влади.